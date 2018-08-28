تقرير يكشف عن عدد مستخدمى الإنترنت فى الصين



كشف تقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية (CNNIC) أن عدد مستخدمى الانترنت فى الصين وصل إلى 802 مليون، كما استخدم ما يقرب من 30 مليون شخص الإنترنت لأول مرة فى النصف الثانى من عام 2018.

ووفقا لما نشره موقع forbes الأمريكى، كان معدل انتشار الإنترنت 57.7%، والذى لا يزال منخفضا نسبيًا مع الأخذ بعين الاعتبار عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة، حيث لا يزال هناك شخصان من بين كل خمسة أشخاص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت، فيما يبلغ عرض النطاق الترددى الدولى الصينى 8826302 ميجابت فى الثانية، بمعدل نمو نصف سنوى يبلغ 20.6 %.

وتعد حاليًا الهواتف الذكية التى يملكها 98.3 % من مستخدمى الانترنت فى الصين بمثابة الأداة المهيمنة بالنسبة للصينيين للوصول الى الانترنت، ويعود الفضل فى ذلك إلى التحسين المستمر وتطوير البنية التحتية للإنترنت فى البلاد، والتى تعد أكبر اقتصاد فى العالم، كذلك فقد ارتفعت تغطية الشبكة وسرعتها بشكل ملحوظ بينما استمرت التكاليف فى الانخفاض، لكن رغم انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى العام الماضى بنسبة 4.9 %، فإن الصين تظل أكبر سوق للهواتف الذكية فى العالم، حيث بلغ عدد شحنات الهواتف المحمولة 444.3 مليون فى عام 2017.

وأوضح التقرير بعض اللمحات عن استخدام الإنترنت بين السكان، حيث قام 71٪ من المستخدمين بالدفع عبر الإنترنت لصالح واحدة من خدمات التجارة الإلكترونية، فيما يمتلك 74.1٪ تطبيق فيديو قصيرًا، كذلك هناك 21٪ قاموا بنشر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكان 30.6٪ لديهم تطبيقات مشاركة الدراجة، وحوالى 43.2٪ لديهم تطبيقات حجز سيارات الأجرة.