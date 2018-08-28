تقرير يكشف عن عدد مستخدمى الإنترنت فى الصين

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية (CNNIC) أن عدد مستخدمى الانترنت فى الصين وصل إلى 802 مليون، كما استخدم ما يقرب من 30 مليون شخص الإنترنت لأول مرة فى النصف الثانى من عام 2018.
ووفقا لما نشره موقع forbes الأمريكى، كان معدل انتشار الإنترنت 57.7%، والذى لا يزال منخفضا نسبيًا مع الأخذ بعين الاعتبار عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة، حيث لا يزال هناك شخصان من بين كل خمسة أشخاص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت، فيما يبلغ عرض النطاق الترددى الدولى الصينى 8826302 ميجابت فى الثانية، بمعدل نمو نصف سنوى يبلغ 20.6 %.
وتعد حاليًا الهواتف الذكية التى يملكها 98.3 % من مستخدمى الانترنت فى الصين بمثابة الأداة المهيمنة بالنسبة للصينيين للوصول الى الانترنت، ويعود الفضل فى ذلك إلى التحسين المستمر وتطوير البنية التحتية للإنترنت فى البلاد، والتى تعد أكبر اقتصاد فى العالم، كذلك فقد ارتفعت تغطية الشبكة وسرعتها بشكل ملحوظ بينما استمرت التكاليف فى الانخفاض، لكن رغم انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى العام الماضى بنسبة 4.9 %، فإن الصين تظل أكبر سوق للهواتف الذكية فى العالم، حيث بلغ عدد شحنات الهواتف المحمولة 444.3 مليون فى عام 2017.
وأوضح التقرير بعض اللمحات عن استخدام الإنترنت بين السكان، حيث قام 71٪ من المستخدمين بالدفع عبر الإنترنت لصالح واحدة من خدمات التجارة الإلكترونية، فيما يمتلك 74.1٪ تطبيق فيديو قصيرًا، كذلك هناك 21٪ قاموا بنشر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكان 30.6٪ لديهم تطبيقات مشاركة الدراجة، وحوالى 43.2٪ لديهم تطبيقات حجز سيارات الأجرة.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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