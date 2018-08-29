فندق أمريكى يوظف 3 روبوتات للقيام بخدمات الغرف

وظف فندق Yotelpad فى ميامى 3 روبوتات آلية للقيام بمهمة تنظيف الغرف، إذ تسير الروبوتات التى يبلغ طولها أربعة أقدام، بكل سهولة بواسطة العجلات وتتميز بواجهة جميلة مبتسمة على شاشة ترحب بالضيوف عند وصولهم.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للآلات تقديم خدمة الغرف، وإحضار المناشف الإضافية، وإعطاء التوجيهات، والدردشة مع الضيوف وتشغيل الموسيقى، كما يمكنهم استخدام المصعد .
وتم برمجة الروبوتات لقول مجموعة متنوعة من التحيات والردود، إذ يتم تمكين شاشة تعمل باللمس على الجهاز لإظهار عدة تعبيرات للوجه.
وقال ديفيد أرديتى، مطور الفندق: "إننا نرى هذه الروبوتات كما نرى باقى التكنولوجيات الأخرى لدينا، وسائل تعزيز ليست إلا".
قامت شركة Techmetics التى تتخذ من سنغافورة مقراً لها بإنشاء هذه الروبوتات، التى تتميز بمجموعة من المستشعرات والكاميرات للوصول إلى كل غرفة، كما أنها آلية بالكامل، مما يعنى أنها لا تتطلب السيطرة أو التدخل البشرى.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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