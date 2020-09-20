أمازون تنظم حدثاً للإعلان عن آخر تحديثات مساعدها الذكي 24 سبتمبر / أيلول المقبل

تستعد شركة أمازون لتنظيم فعاليات حدثها المقبل Amazon's Fall Hardware Alexa وذلك يوم 24 سبتمبر المقبل، لكنه ليس من المعروف ما الذى سيتم الإعلان عنه في هذا الحدث، ولكن كل ما قالته الشركة هو أن قسم الأجهزة والخدمات في أمازون سيشارك بعض الأخبار.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، حدد متحدث باسم أمازون أن الحدث لن يتم بثه مباشرة للجمهور، وقد يتم عرض مكبرات صوت ذكية جديدة وشاشات عرض ذكية من نوع ما.

وكانت في حدث العام الماضي، على سبيل المثال، أطلقت أمازون مكبر الصوت Echo Studio المتطور، وشاشة Echo Show 8 الذكية، ومكبر صوت Echo من الجيل الثالث.

لكن يمكن أن تعرض أمازون أيضًا بعض الأجهزة المهمة الأخرى، حيث كشفت الشركة عن نظارات Echo Frames، التي تم دمج أليكسا فيها، وحلقة Echo Loop الذكية، في حدث الأجهزة في سبتمبر الماضي.

ومن جانب آخر كان منذ أسابيع قليلة، قد نظم عمال شركة أمازون، المملوكة لأغني رجل في العالم، جيف بيزوس وقفة احتجاجية يوم الخميس، اعتراضاً على تدنى أجورهم بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن اكسامينر"، بعد أيام من الكشف عن صافي ثروة بيزوس هذا الأسبوع.

وأظهر واشنطن اكسامينر بعض من اللقطات على حسابها بتويتر لأشخاصًا قالت إنهم عاملين بشركة أمازون خلال تظاهرهم وإعدادهم "مقصلة" خارج منزل بيزوس في واشنطن.