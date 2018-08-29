أعلن تطبيق "إنستجرام" الشهير، عن مجموعة من التطويرات والمعايير الأمنية الجديدة، وأبرزها فتح الباب أمام المستخدمين لطلب توثيق حساباتهم.
وذكرت قناة ( سكاى نيوز ) اليوم الأربعاء أن "إنستجرام" سهل للحسابات التى تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين طلب الحصول على شارة التوثيق الزرقاء من خلال خيار جديد فى قائمة الإعدادات باسم "طلب توثيق".
وبعد منح إنستجرام المعلومات والوثائق الضرورية، ستتم مراجعة الطلب وتبليغ المستخدم بقبول أو رفض طلبه فى وقت لاحق.
كما تم الإعلان عن دعم التطبيق لأدوات الحماية وتأكيد الحسابات، مثل DUO Mobile وGoogle Authenticator، بهدف تأمين حسابات بشكل أكبر.
كما أعلن إنستجرام أيضا عن خاصية About This Account أو "المزيد عن هذا الحساب"، والتى تمنح المستخدمين إمكانية معرفة المزيد من المعلومات حول أى حساب مثل بلد التسجيل وتاريخه والأسماء السابقة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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