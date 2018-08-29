

أعلن تطبيق "إنستجرام" الشهير، عن مجموعة من التطويرات والمعايير الأمنية الجديدة، وأبرزها فتح الباب أمام المستخدمين لطلب توثيق حساباتهم.



وذكرت قناة ( سكاى نيوز ) اليوم الأربعاء أن "إنستجرام" سهل للحسابات التى تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين طلب الحصول على شارة التوثيق الزرقاء من خلال خيار جديد فى قائمة الإعدادات باسم "طلب توثيق".

وبعد منح إنستجرام المعلومات والوثائق الضرورية، ستتم مراجعة الطلب وتبليغ المستخدم بقبول أو رفض طلبه فى وقت لاحق.

كما تم الإعلان عن دعم التطبيق لأدوات الحماية وتأكيد الحسابات، مثل DUO Mobile وGoogle Authenticator، بهدف تأمين حسابات بشكل أكبر.

كما أعلن إنستجرام أيضا عن خاصية About This Account أو "المزيد عن هذا الحساب"، والتى تمنح المستخدمين إمكانية معرفة المزيد من المعلومات حول أى حساب مثل بلد التسجيل وتاريخه والأسماء السابقة.