الهند تغرم غوغل 162 مليون دولار بسبب ممارسات احتكارية

غرمت الهيئة الهندية التي تراقب منع الاحتكار شركة غوغل بمبلغ 162 مليون دولار لاستغلالها موقعها المهيمن في السوق المحلية للهواتف الذكية وذكر بيان أصدرته هيئة المنافسة الهندية في وقت متأخر الخميس أن غوغل أنشأت منصتها بطريقة تمكنها من إزاحة منافسي تطبيقاتها مثل يوتيوب وكروم بصورة غير قانونية وأضافت الهيئة أن نظام التشغيل "أندرويد" الذي صممته غوغل مزود بسلسلة تطبيقات للشركة نفسها مثبتة مسبقا على الهواتف المحمولة، من بينها محرك البحث الخاص بها، مما "وفر ميزة تنافسية أكبر لخدمات البحث الخاصة بغوغل مقارنة بمنافسيها".