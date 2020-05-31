تويتر يغير لون شعار الطائر الأزرق إلى الأسود

دعم تويتر حادث مقتل جورج فلويد، وقام بتغيير سيرته الذاتية BIO إلى #BlackLivesMatte ولم يكتف تويتر بهذا فقط بل قام بتغيير صورة حسابه بأخرى تستبدل الطائر الأزرق بآخر باللون الأسود.

ويذكر أن ألقت السلطات في ولاية مينيسوتا، الأمريكية القبض على الشرطي المتهم بقتل المواطن الأمريكي ذوي الأصول الإفريقية جورج فلويد، في منيابوليس، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأكدت وسائل إعلام أمريكية اعتقال ضابط شرطة منيابوليس الذي كان يركع على رقبة فلويد ويضغط عليها بركبته قبل موته.