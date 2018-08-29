طريقة حذف سجل البحث والتصفح على يوتيوب



أحيان كتيرة بيحب بعضنا يمسح سجل التصفح بتاعه من يوتيوب، وده اللى بيشمل الفيديوهات اللى بحثنا عنها أو اللى شغلناها بالفعل واتفرجنا عليها، خصوصا أن طلبات البحث المسبقة اللى عملناها على يوتيوب بتأثر على الفيديوهات اللى بيعرضها يوتيوب كمقترحات للمستخدمين على الصفحة الرئيسية، ودى الطريقة.

- ندخل لتطبيق يوتيوب.

- من الصفحة الرئيسية نختار القائمة الرئيسية للتطبيق.

- هنختار الإعدادات بعد كده.

- نختار السجل والخصوصية.

- وأخيرا نختار محو سجل البحث Clear search history.