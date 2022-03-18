طالبت الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور" من شركة غوغل التوقف فورا عن تشر التهديدات ضد المواطنين الروس على منصة يوتيوب وقال بيان الوكالة الروسية بهذا الشأن: "يبث مستخدمو موقع يوتيوب بواسطة الفيديو مقاطع مصورة دعائية تحرض على تعطيل اتصالات السكك الحديدية بين الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروس. إن تصرفات إدارة يوتيوب تحمل طبيعة إرهابية وتهدد حياة وسلامة المواطنين الروس" وشدد بيان "روسكومنادزور" على أن "نشر مثل هذه النداءات التحريضية يظهر بوضوح الموقف المناهض لروسيا من قبل شركة غوغل الأمريكية" وأكدت الوكالة الروسية المختصة أنها تقف "بشكل قاطع ضد مثل هذه الحملات الإعلانية وتطالب (غوغل) بالتوقف عن بث مقاطع الفيديو المعادية لروسيا في أسرع وقت ممكن".