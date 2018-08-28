4 مميزات تمتلكها هواتف أيفون ليست موجودة فى أندرويد

من المعروف أن هناك منافسة قوية بين نظامى التشغيل iOS وأندرويد، وذلك فى محاولة لتوفير عدد من المميزات الفريدة للمستخدمين، حيث يضم كل نظام منهم عدد من المواصفات والخصائص التى تجعله مختلف عن الآخر، وفيما يلى نعرض بعض المميزات التى تميز هواتف ايفون عن تلك الموجودة بهواتف أندرويد كما يلى:
- ميزة 3D Touch
من المزايا الرائعة بهواتف ايفون والتى لم تتواجد حتى الآن بهواتف أندرويد، حيث إن الضغط بقوة على شاشة الهاتف يؤدى إلى ظهور مستوى جديد من الخيارات، مما يوفر طريقة جديدة وتفاعلية للتحكم بالهاتف، عبر التعرف على قوة الضغط على الشاشة، لتوفر خيارات جديدة للمستخدم لأداء الوظائف المختلفة داخل التطبيقات.
- خدمة التراسل المشفرiMessage:
رغم ان أندرويد يتيح للمستخدمين تحميل الكثير من تطبيقات الرسائل المشفرة، إلا أنه لا يمتلك نظام رسائل خاص به، وعلى الجانب الأخر نجد أن هواتف ايفون تمتلك نظام iMessage، والذى يعتبر مركز الرسائل المتكاملة فى نظام آبل، وهى تتيح الكثير من الخيارات مثل ارسال الرسائل النصية القصيرة SMS أو رسائل الوسائط المتعددة MMS مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو، إضافة إلى مشاركة الموقع الجغرافى.
- ميزة Animoji
تعد من أحدث المزايا التى وصلت لهواتف ايفون، والتى تتيح للمستخدمين تشغيل وجوه متحركة تتوافق مع هواتف ايفون X، حيث يمكنها إنشاء شخصيات كارتونية ومشاركتها فى تطبيق الرسائل الذى يستخدم صوت المستخدم ويعكس تعبيرات وجهه، حيث يفتقد نظام أندرويد مثل هذه المميزات.
- ميزة Offload:
- هى ميزة تتيح للمستخدمين إزالة التطبيق بشكل فعال دون فقدان أى من بياناته المخزنة على الهاتف، فإذا قام المستخدم بتثبيت التطبيق مرة أخرى فسيجد البيانات القديمة مازالت محفوظة على الجهاز، وهذه الميزة تكون مفيدة جدًا خاصة للتطبيقات التى تستهلك مساحة تخزين كبيرة.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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