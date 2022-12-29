عودة خدمات تويتر للعمل بشكل طبيعي

عادت منصة التدوينات المصغرة الشهيرة "تويتر" إلى العمل بشكل طبيعي، بعد ساعات من إبلاغ آلاف المستخدمين عن انقطاع في الخدمة صباح اليوم، الخميس.

وذكر موقع "ذا بيزنس ريكوردر" أن المستخدمين أبلغوا عن تأثر الخدمات الخاصة بالمنصة في وقت سابق خصوصًا على المتصفح الخاص بأجهزة سطح المكتب.

وفشل المستخدمون خلال فترة الانقطاع في تسجيل الدخول إلى المنصة، وقال العديد من المستخدمين إنهم لم يتمكنوا من رؤية ردودهم أو الرد على التغريدات أو متابعة الموضوعات الشائعة.