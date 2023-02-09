أعطال مفاجئة توقف «تويتر» عن العمل في تركيا

أبلغ مستخدمو منصة التدوينات المصغرة الشهيرة "تويتر" في تركيا عن إصابة أعطال مفاجئة بشبكة التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستخدمين من عدم قدرتهم على مشاركة التغريدات على التطبيق.



وقال موقع "Down Detector" الذي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إنه تلقى العديد من التبليغات عن وجود مشكلة على حساباتهم.