كشف تقرير حديث لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى عن أن رؤية مايكروسوفت لمستقبل الألعاب لا تتضمن تطوير جهاز ألعاب جديد، بل تطوير خدمة جديدة أشبه بنتفليكس.

فكما تسمح لك نتفليكس بمشاهدة الأفلام والعروض التليفزيونية من أى جهاز، ستتيح لك خدمة الألعاب تشغيل ألعاب الفيديو فى أى وقت وفى أى مكان وعلى أى جهاز، سواء كان هاتف أو تابلت أو كمبيوتر محمول أو تليفزيون.

وستطلق مايكروسوفت على هذه الخدمة اسم "Project xCloud"، إذ تعد بمثابة محاولة من الشركة لحفر أسمها فى خدمات بث ألعاب الفيديو، مع توقعات بطرح الخدمة للجميع بحلول العام الجارى.

وقال فيل سبنسر، رئيس قطاع إكس بوكس ​لموقع بيزنس إنسايدر فى مقابلة أجريت معه فى يونيو: "هناك مليارى شخص يلعبون ألعاب الفيديو على الكوكب اليوم، ولن نبيع 2 مليار وحدة تحكم، إذ لم يمتلك الكثير منهم جهاز كمبيوتر أو تلفزيون، وبالنسبة للكثير من الناس على هذا الكوكب، فإن الهاتف هو جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، لذا فالأمر يتعلق بالوصول إلى العملاء أينما كانوا، على الأجهزة التى لديهم".