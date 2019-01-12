أعلنت شركة سونى عن تخطى مبيعات أجهزة الألعاب الرقمية "بلاى ستيشن 4" 91,6 مليون وحدة عالميا منذ طرحها بالأسواق فى نوفمبر 2013.

وذكرت الشركة أن جهاز الألعاب الأشهر فى العالم حقق مبيعات تجاوزت 5,6 مليون وحدة خلال موسم العطلات 2018، وأضافت أن عملاءها قاموا بشراء أكثر من 50,7 مليون لعبة من الألعاب الخاصة بجهاز "بلاى ستيشن 4" خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر الماضيين.