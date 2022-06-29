إصدار تنبيه عاجل من هجوم خطير يستهدف هواتف أندرويد
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إصدار تنبيه عاجل من هجوم خطير يستهدف هواتف "أندرويد"

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العرب اليوم - إصدار تنبيه عاجل من هجوم خطير يستهدف هواتف "أندرويد"

هواتف "أندرويد"
واشنطن - العرب اليوم

 قد يتعرض المليارات من مستخدمي "أندرويد" لخطر هجوم جديد يحمل اسم Hermit، يستهدفهم عبر التطبيقات المزيفة التي لديها القدرة على التحكم الكامل في الهاتف وسرقة الصور.  ورصد التهديد الأصلي من قبل فريق Lookout مع غوغل، الذي يؤكد الآن أنه يراقب الخطأ بنشاط ويبلغ المستخدمين إذا تم استهدافهم.  وللحصول على هذه البرامج الضارة على أجهزة "أندرويد"، يستخدم المتسللون تكتيكات جديدة ذكية بما في ذلك إرسال تنبيهات نصية مزيفة تشير إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحديث لمواصلة استخدامها. وتبدو هذه التطبيقات تماما مثل الشيء الحقيقي، ولكن بمجرد تنزيلها، سرعان ما تبدأ في إصابة الهاتف بفيروس Hermit.

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إصدار تنبيه عاجل من هجوم خطير يستهدف هواتف أندرويد إصدار تنبيه عاجل من هجوم خطير يستهدف هواتف أندرويد



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