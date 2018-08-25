اليابان تتعاون مع عدد من شركات لإطلاق التاكسى الطائر



كشف تقارير لوكالة بلومبرج أن اليابان تسعى لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة بحلول العقد المقبل، لذا تدشن البلاد مجموعة مكونة من عدد من الشركات، والتى تقودها الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف، وقالت وزارة التجارة اليابانية إن المجموعة ستجمع ما لا يقل عن 21 شركة بما فى ذلك أوبر وبوينج وإيرباص والخطوط الجوية اليابانية وشركة كارتيفور المدعومة من تويوتا، والتى ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة خطط المضى قدما.

ومن جانبها ستحاول الحكومة الوصول إلى طرق لتنظيم هذه الأنواع من السيارات، وقالت الوزارة: "ستقدم الحكومة اليابانية الدعم المناسب للمساعدة فى تحقيق مفهوم السيارات الطائرة، مثل وضع قواعد مقبولة".

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى هناك عدد من الشركات تعمل بالفعل على تطوير إصدارات مختلفة من سيارات الأجرة الطائرة، إذ كشفت رولز رويس النقاب عن مفهوم الإقلاع والهبوط الكهربائى العمودى فى الشهر الماضى، وأجرت أيرباص أول رحلة لها فى يناير.

وكانت شركة فولوكوبتر، المدعومة من شركة دايملر، تختبر سيارتها الطائرة فى دبى بينما كان الركاب دراجون وإى هانج مشغولين فى إجراء رحلات مع الركاب، بينما قالت بورش إنها تريد أن تدخل اللعبة أيضاً.

ولدى أوبر خمس شركات طيران تشترك معها فى مشروع التاكسى الطائر، كما كشفت شركة "كيتى هوك" التابعة لشركة "لارى بيج" مؤسس جوجل عن سيارتها "أجرة كورا" فى وقت سابق من هذا العام.