عطل في إنستغرام يمنع الآلاف من الدخول لحساباتهم

اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام Instagram، من عطل ضرب التطبيق، حيث عاني بعض المستخدمين حول العالم من عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

تدفقت تقارير عطل إنستجرام على مدار الدقائق القليلة الماضية، حيث أبلغ المستخدمون صباح اليوم عن وجود مشكلات في بعض مزايا منصة مشاركة الصور والفيديوهات الشهيرة، من بينها عدم القدرة على رؤية المنشورات الجديدة إلى جانب عدم قدرتهم على الوصول إلى صندوق الرسائل الواردة على المنصة DM، دون معرفة سبب واضح لهذه المشكلة المستمرة منذ قليل.

عطل مفاجئ يضرب موقع إنستجرام

وفي الوقت الحالي، سجل موقع Downdetector، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، آلاف الشكاوي حول عطل إنستجرام خلال الـ 60 دقيقة الماضية، حيث سجل موقع downdetector.com الرسمي دفقا مستمرا لشكاوى المستخدمين حول وجود عطل إنستجرام، بينما اتجه بعض المستخدمو الغاضبون إلى منصة تويتر للتحدث عن المشكلات التي يواجهونها من خلال هاشتاج instagramdown#.