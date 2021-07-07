أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الجسم المجهول الذي من المتوقع أن يمر على مقربة من محطة الفضاء الدولية غدا الخميس سيقترب منها لمسافة أقرب مما أعلن سابقا.

وحسب التقييمات الجديدة، سيقترب الجسم من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقل بثلاثة أضعاف مما كان متوقعا أصلا.

يتبع..