وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تعلن أن جسم مجهول سيقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقرب بكثير مما أعلن سابقا
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"وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تعلن أن جسم مجهول سيقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقرب بكثير مما أعلن سابقا

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العرب اليوم - "وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تعلن أن جسم مجهول سيقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقرب بكثير مما أعلن سابقا

موسكو - العرب اليوم

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الجسم المجهول الذي من المتوقع أن يمر على مقربة من محطة الفضاء الدولية غدا الخميس سيقترب منها لمسافة أقرب مما أعلن سابقا.

وحسب التقييمات الجديدة، سيقترب الجسم من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقل بثلاثة أضعاف مما كان متوقعا أصلا.

يتبع..

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وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تعلن أن جسم مجهول سيقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقرب بكثير مما أعلن سابقا وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تعلن أن جسم مجهول سيقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة أقرب بكثير مما أعلن سابقا



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