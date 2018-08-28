شركة ابل كانت تهدف لتحويل الأيفون إلى إدمان



كشف عمران تشودرى أحد مصممى هواتف أيفون الأوائل عن بعض المعلومات الجديدة الخاصة بقصة تطوير هاتف أبل الشهير، إذ أكد أن فريق التسويق فى الشركة الأمريكية لم يرغب وقتها فى منح المستخدمين سيطرة كبيرة على الوظائف والميزات التى تحميهم من الإزعاج وتعطيهم فرصة الاختيار.

ووفقاً لشودرى، كان ستيف جوبز يعلم منذ سنوات مدى الادمان الذى سيصل إليه مستخدمى الهواتف الذكية، وكيف سيصبح التشتيت المستمر من الإخطارات والطرق الجديدة والمغرية لاستخدام الهاتف مسيطرا على عقول البشر، لكنه فضل تجاهل شكاوى المصممين ولم يفعل شيئًا لتقديم المزيد من التحكم الدقيق فى ميزات الأيفون.

وأوضح المصمم البريطانى الشهير أنه رغم تدارك أبل للخطأ مؤخرا، وسعيها للكشف عن ميزة "عدم الإزعاج" (DND) فى نظام التشغيل iOS 12 ، مما يوفر للمستخدم التفاصيل الدقيقة اللازمة حول التطبيقات الأكثر استهلاكا لوقته على هاتفها الأيفون، وما يجب فعله حيال ذلك، إلا أنها فعلت هذا الأمر بعد فوات الأوان، إذ جاءت تحسينات DND فقط عندما بدأت الصحافة بالحديث عن المراهقين المدمنين لهواتفهم الذكية، أو ارتفاع عادات نومهم.

وأكد تشودرى التقارير التى يتم تداولها هذه الأيام، والتى تزعم بأن أبل قد تنتقل إلى استخدام نظام قائم على الإيماءات، بدون لمس.