قاض فيدرالى يمنع نشر تصميمات الأسلحة الـ3d على الإنترنت

أصدر قاض فيدرالى فى سياتل أمرًا قضائيًا يمنع نشر تصميمات الأسلحة ثلاثية الأبعاد على الإنترنت، استكمالاً لفرض حظر مؤقت صدر الشهر الماضى وسيبقى الأمر ساريًا إلى أن يتم حل القضية التى رفعها عدد من المدعين العام للدولة.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، وقعت واشنطن ونيويورك ونيوجيرسى وبنسلفانيا وكونيكتيكت وأوريجون وماريلاند وواشنطن دى سى على الدعوى الشهر الماضى فى محاولة لعكس تسوية وزارة الخارجية الأمريكية التى سمحت بنشر تصميمات المدافع ثلاثية الأبعاد على الإنترنت، وانضمت 11 دولة إضافية إلى الدعوى القضائية فى وقت سابق من هذا الشهر.
الكفاح من أجل إبقاء هذه الأنواع من تصميمات البندقية بعيدًا عن شبكة الإنترنت مستمر منذ بعض الوقت، إذ بدأت شركة Defense Distributed بنشر تصميمات مدفعية مطبعية ثلاثية الأبعاد فى عام 2013، ولكن طُلب منها أن تتوقف عن انتهاكها للوائح الدولية الخاصة بحركة الأسلحة، وفى عام 2015، ورفعت الشركة الأمر إلى المحكمة، وتضامنت الحكومة الأمريكية مع الشركة فى وقت سابق من هذا العام، ووافقت على السماح بإعادة التصاميم إلى الإنترنت.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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