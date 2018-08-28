تطوير إنسان آلى صغير لمساعدة الأطفال على القراءة

توصل عالمان أمريكيان فى قسم العلوم المعلوماتية بجامعة "وست كونسن" بمدينة "أديسون"، لأحدث الابتكارات التكنولوجية، وهو عبارة عن إنسان آلى صغير يساعد الأطفال على تعلم القراءة والعمل على زيادة فهمهم للنص الذى يتم قراءته.
وأطلق على الإنسان الآلى اسم "الروبوت القارئ"، وهو من إنتاج شركة "هيلو روبو" وله رأس وعينان ويتحرك وفق رد فعل الطفل له، وهو مزود ببرنامج يجعله قادرا على التعليق على النص الذى يقرأه الطفل ليتفاعل مع النص سواء بتعبيرات الفرح أو الاندهاش وفقا لمضمون النص.. كما يمتلك الإنسان الآلى القدرة على تلخيص المحتوى للطفل.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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