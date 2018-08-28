تطوير إنسان آلى صغير لمساعدة الأطفال على القراءة



توصل عالمان أمريكيان فى قسم العلوم المعلوماتية بجامعة "وست كونسن" بمدينة "أديسون"، لأحدث الابتكارات التكنولوجية، وهو عبارة عن إنسان آلى صغير يساعد الأطفال على تعلم القراءة والعمل على زيادة فهمهم للنص الذى يتم قراءته.

وأطلق على الإنسان الآلى اسم "الروبوت القارئ"، وهو من إنتاج شركة "هيلو روبو" وله رأس وعينان ويتحرك وفق رد فعل الطفل له، وهو مزود ببرنامج يجعله قادرا على التعليق على النص الذى يقرأه الطفل ليتفاعل مع النص سواء بتعبيرات الفرح أو الاندهاش وفقا لمضمون النص.. كما يمتلك الإنسان الآلى القدرة على تلخيص المحتوى للطفل.