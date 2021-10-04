عطل مفاجئ حول العالم في خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام
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عطل مفاجئ حول العالم في خدمات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام"

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العرب اليوم - عطل مفاجئ حول العالم في خدمات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام"

تطبيق فيسبوك
واشنطن - العرب اليوم

أفاد مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس اب" و"إنستغرام".

وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب".

 

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عطل مفاجئ حول العالم في خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام عطل مفاجئ حول العالم في خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام



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