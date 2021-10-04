أفاد مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس اب" و"إنستغرام".

وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب".