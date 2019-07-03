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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

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خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام تعرضت لعطل عالمي
القاهرة - العرب اليوم

واجه مستخدمو موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستغرام صعوبات في التصفح والنشر، في أحدث حلقة من مسلسل الأعطال التي أصبح عملاق التواصل الاجتماعي بطلا لها مؤخرا.

ففي منطقة الخليج العربي، كان من الصعب تحميل الصور وإرسال المنشورات على الصفحات الشخصية بموقع فيسبوك،

وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية إن خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام شهدت انقطاعا في المملكة المتحدة وشمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

ويرجح أن يكون العطل عالميا، وهو الأخير في سلسلة من حوادث الانقطاع التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

وتحت هاشتاغ facebook_down#، وجد المستخدمون على موقع تويتر الذي لم يشهد نفس المشكلة، متنفسا للتعبير عن غضبهم من الانقطاع المتكرر لخدمات فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به.

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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب



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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب



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