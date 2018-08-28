يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمعرفة الوقت المهدر أمام الفيديوهات

تريد شركة جوجل مساعدة المستخدمين فى إدارة وقتهم على موقع YouTube، إذ أطلقت الشركة المزيد من أدوات على موقع بث الفيديو الأشهر فى العالم، بما فى ذلك ميزة تعرض للمستخدم عدد الساعات التى قضاها فى التطبيق فى ذلك اليوم وخلال الأسبوع الماضى، وتحمل اسم Time Watched.
وتمثل هذه الميزة أحدث الجهود التى تبذلها شركات "وادى السليكون" للتعامل مع إدمان الهواتف الذكية وتعزيز الوقت الذى يتم إنفاقه عليها، ومن المقرر أن تتوفر ميزة "Time Watched" لجميع مستخدمى YouTube بدءًا من اليوم.
وقالت الشركة عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت "هدفنا توفير فهم أفضل للوقت الذى يقضيه كل فرد على YouTube، حتى يتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول الطريقة التى يريد أن يستخدم بها الموقع".
وتهدف ميزة Time Watched على تطبيق YouTube إلى تقليل الوقت الذى يقضيه المستخدمون على أساس اليوم، والأمس، والأيام السبعة الماضية، وتوفر أيضًا المعدل اليومى للاستخدام حتى يكون كل شخص على دراية بالوقت المهدر أمام الفيديوهات.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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