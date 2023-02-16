اختراق أمني من برمجيات الفدية علي أوكلاند والحكومة تعلن حالة الطوارئ وقطع الشبكات

تعرضت حكومة مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا لهجوم من برمجيات الفدية في الثامن من فبراير ولا تزال إداراتها تشعر بعواقب الخرق الأمنى، وفقا لتقرير RT.



في حين أن الحكومة المحلية لم تقدم تفاصيل حول الحادث، مثل مقدار الأموال التي يطلبها الفاعلون السيئون، إلا أنها قالت في إعلان إن المدينة اضطرت إلى قطع الاتصال بشبكتها لاحتواء الهجوم، وأدى ذلك إلى عدم إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات غير الطارئة فى أوكلاند، مثل مواقع الويب التي تسمح للمقيمين بدفع غرامات أو ضرائب وقوف السيارات عبر الإنترنت. كما أن أنظمة المدينة المخصصة لمعالجة التقارير وإصدار التصاريح أو التراخيص غير متصلة بالإنترنت أيضًا.