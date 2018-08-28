طائرة بدون طيار جديدة توصل القهوة لباب مكتبك دون طلبها

حصلت شركة IBM على براءة اختراع جديدة لطائرة بدون طيار قادرة على حمل القهوة وتوصيلها إلى مكاتب الموظفين قبل أن يطلبوا ذلك، وتستخدم الطائرة بدون طيار أجهزة استشعار لتحديد متى يريد أحد الأشخاص تناول مشروب، أو من خلال البحث عن إيماءات يد معينة، أو من خلال تقييم الحالة العامة.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تحمل الطائرات بدون طيار القهوة وتتوجه إلى الشخص الذى يريدها، وتكون القهوة داخل كيس بلاستيك بعد ذلك يتم وضعها داخل الكوب الخاص بالمستخدم، وتصف براءة الاختراع كيف ستحدد الطائرة بدون طيار "الحالة المعرفية" للشخص لتقييم ما إذا كانت بحاجة إلى كوب من القهوة.
وتشير براءة الاختراع إلى أن الطائرة تقوم بدارسة نوعية النوم، والتقويم الإلكترونى، والقياسات الحيوية، وضغط الدم، وتحليل تعابير الوجه، والوقت الذى استيقظه الفرد فى الصباح، حتى أنها ستؤثر فى عادات المستخدمين حول استهلاك القهوة للتنبؤ متى وأين ستحتاج إلى تقديم كوب المقبل.
وتوضح براءة الاختراع أن استهلاك القهوة غالباً ما يكون له طابع معتاد، حيث يكون لدى العديد من الأفراد عادة تناول القهوة ليبدأوا يومهم، أو فى استراحة فى منتصف الصباح، أو كنشاط بعد العشاء.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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