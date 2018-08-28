طائرة بدون طيار جديدة توصل القهوة لباب مكتبك دون طلبها



حصلت شركة IBM على براءة اختراع جديدة لطائرة بدون طيار قادرة على حمل القهوة وتوصيلها إلى مكاتب الموظفين قبل أن يطلبوا ذلك، وتستخدم الطائرة بدون طيار أجهزة استشعار لتحديد متى يريد أحد الأشخاص تناول مشروب، أو من خلال البحث عن إيماءات يد معينة، أو من خلال تقييم الحالة العامة.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تحمل الطائرات بدون طيار القهوة وتتوجه إلى الشخص الذى يريدها، وتكون القهوة داخل كيس بلاستيك بعد ذلك يتم وضعها داخل الكوب الخاص بالمستخدم، وتصف براءة الاختراع كيف ستحدد الطائرة بدون طيار "الحالة المعرفية" للشخص لتقييم ما إذا كانت بحاجة إلى كوب من القهوة.

وتشير براءة الاختراع إلى أن الطائرة تقوم بدارسة نوعية النوم، والتقويم الإلكترونى، والقياسات الحيوية، وضغط الدم، وتحليل تعابير الوجه، والوقت الذى استيقظه الفرد فى الصباح، حتى أنها ستؤثر فى عادات المستخدمين حول استهلاك القهوة للتنبؤ متى وأين ستحتاج إلى تقديم كوب المقبل.

وتوضح براءة الاختراع أن استهلاك القهوة غالباً ما يكون له طابع معتاد، حيث يكون لدى العديد من الأفراد عادة تناول القهوة ليبدأوا يومهم، أو فى استراحة فى منتصف الصباح، أو كنشاط بعد العشاء.