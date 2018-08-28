التقطت سفينة الفضاء "جونو" التابعة لناسا سلسلة مذهلة من الصور التى تظهر عواصف دائرية على سطح كوكب المشترى، وتم التقاط الصور بين الساعة 9:54 مساءً والساعة 10:11 مساءً بتوقيت المحيط الهادى فى 15 يوليو، حيث قامت " بالاقتراب إلى نقطة جديدة من كوكب المشترى، وفى ذلك الوقت، كان ارتفاع جونو يتراوح بين 15.700 و 3900 ميل فوق قمم السحابة على الكوكب.
وتظهر هذه العاصفة أعلى قليلاً فى الصورتين الثانية والثالثة، وفى هذه الأثناء، تظهر عاصفة تسمى "البقعة الحمراء الصغيرة" بالقرب من أسفل الصورتين الثانية والثالثة، وفى الصورتين الرابعة والخامسة، يظهر الشريط برتقالى محمر معروض بشكل بارز فى حزام الشمال المعتدل.
يذكر أن مركبة الفضاء "جونو" تقوم بمهمة تاريخية حول كوكب المشترى لجمع بيانات تفيد علماء ناسا فى معرفة معلومات أكثر عن الكون الخارجى.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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