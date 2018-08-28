

التقطت سفينة الفضاء "جونو" التابعة لناسا سلسلة مذهلة من الصور التى تظهر عواصف دائرية على سطح كوكب المشترى، وتم التقاط الصور بين الساعة 9:54 مساءً والساعة 10:11 مساءً بتوقيت المحيط الهادى فى 15 يوليو، حيث قامت " بالاقتراب إلى نقطة جديدة من كوكب المشترى، وفى ذلك الوقت، كان ارتفاع جونو يتراوح بين 15.700 و 3900 ميل فوق قمم السحابة على الكوكب.

وتظهر هذه العاصفة أعلى قليلاً فى الصورتين الثانية والثالثة، وفى هذه الأثناء، تظهر عاصفة تسمى "البقعة الحمراء الصغيرة" بالقرب من أسفل الصورتين الثانية والثالثة، وفى الصورتين الرابعة والخامسة، يظهر الشريط برتقالى محمر معروض بشكل بارز فى حزام الشمال المعتدل.

يذكر أن مركبة الفضاء "جونو" تقوم بمهمة تاريخية حول كوكب المشترى لجمع بيانات تفيد علماء ناسا فى معرفة معلومات أكثر عن الكون الخارجى.