هاكرز يسرقون بيانات مهمة لأعضاء الكونجرس الأمريكي

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن البيانات الشخصية المهمة لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، تعرّضت للقرصنة وعرضت للبيع، بعد اختراق لشبكة شركة تأمين صحي أدى إلى تعريض 170 ألف سجل للخطر.

وأبلغ أعضاء النواب والشيوخ، أمس الأربعاء، بأن القراصنة ربما استطاعوا الوصول إلى بياناتهم الشخصية السرية في اختراق لشركة تأمين صحي في واشنطن، كما تضرر من الأمر أيضًا الموظفون العاملون مع النواب وعائلاتهم.

وأكدت شركة DC Health Link، أن البيانات الخاصة بعددٍ غير محدد من العملاء قد تضررت، وقالت إنّها أبلغتهم وتعمل مع سلطات إنفاذ القانون، وإنّها تقدم خدمات سرقة هوية للمتضررين وتمد ائتمان المراقبة لكل العملاء.