وزيرة الاتصالات العراقية توجه بحجب المواقع الإباحية

وجهت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسرى، اليوم الجمعة، بحجب المواقع الإباحية في العراق، وقال إعلام الوزارة في بيان مقتضب إن "وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري توجه بحجب المواقع الإباحية في العراق". من ناحية أخرى، أكد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتريك دوريل عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة العراق قريبا.. مشيرا إلى تأكيد مشاركة فرنسا في قمة بغداد المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي . جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، و مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق له في العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".