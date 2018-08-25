ادلاء مؤسس تويتر بشهادته أمام مجلس النواب الأمريكى

يستعد جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، للإدلاء بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب يوم 5 سبتمبر المقبل بشأن استخدام الشركة للخوارزميات وكيفية مراقبتها للمحتوى.
وقال جريج والدن، رئيس لجنة مجلس النواب فى بيان، "تويتر منصة قوية بشكل لا يصدق، يمكن أن تتغير المحادثة الوطنية فى الوقت الذى تنتشر فيه تغريدة على الإنترنت، وعندما يتم اتخاذ قرارات حول البيانات والمحتوى باستخدام عمليات مبهمة فإن الشعب الأمريكى محق فى إثارة المخاوف، وهذه اللجنة تعتزم طرح الأسئلة الصعبة حول كيفية مراقبة تويتر ومحتوى السياسات، ونتطلع لأن يكون دورسى صريحاً وشفافاً فيما يتعلق بالعمليات المعقدة وراء خوارزميات الشركة وحكم المحتوى".
ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب المحاولات الأخيرة التى قامت بها العديد من شركات التكنولوجيا التى تشمل تويتر وفيس بوك وجوجل، لمحاولة مكافحة حملات التأثير الأجنبى والتضليل فى التدخل بانتخابات منتصف المدة.
كما تعرض الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسى لانتقادات حادة بسبب تأخره فى تعليق حسابات أليكس جونز وقناته المتطرفة InfoWars، وحتى ذلك الحين، لم يتم حظر الحسابات بشكل صريح مثلما فعلت مواقع التواصل الأخرى.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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