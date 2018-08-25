هاكرز إيرانيون يهاجمون الجامعات حول العالم لسرقة أبحاث سرية



كشف عدد من الباحثين الأمنيين البريطانيين أن هاكرز على علاقة بالحكومة الإيرانية يستهدفون الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فى جميع أنحاء العالم، فى إطار حملة كبرى لسرقة الأبحاث غير المنشورة والحصول على الملكية الفكرية.

ووفقا لما نشره موقع "إندبندنت" البريطانى، اكتشف الخبراء الأمنيون من شركة تكنولوجيا المعلومات Secureworks هذه الهجمات، والتى يعتقدون أنها تنطلق من مجموعة كوبالت ديكنز التى تعمل خارج إيران، واستهدف المتسللون 76 جامعة فى 14 دولة، بما فى ذلك أستراليا وكندا والصين واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبم أن التحقيق لا يزال مستمرًا فى هجمات القرصنة، لم تشارك Secureworks القائمة الكاملة للجامعات، ومع ذلك كشفت الشركة الأمنية أن القائمة تضم عدداً من الجامعات التى جاءت ضمن أفضل 50 جامعة بقائمة Times للتعليم العالى.

وأنشأ الهاكرز مواقع مزيفة تشبه صفحات تسجيل الدخول لكل جامعة، وهو ما يعنى أن أى شخص قام بالملء عن طريق الخطأ فى اسم الحساب وكلمات المرور إلى صفحات تسجيل الدخول المخادعة كان يسلم الهاكرز بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة به، وبعد ملء بياناتهم تم إعادة توجيه الضحايا تلقائيًا إلى الموقع الحقيقى لخداعهم وضمان عدم اكتشاف تعرضهم للاختراق.

وقال متحدث باسم شركة سيكيوركس، "إن استهداف الموارد الأكاديمية عبر الإنترنت مماثل للعمليات السيبرانية السابقة التى تقوم بها COBALT DICKENS، وهى مجموعة تهديد مرتبطة بالحكومة الإيرانية".

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا العام، اتهمت وزارة العدل الأمريكية تسعة إيرانيين بتهمة شن حملة ضخمة ضد سرقة الإنترنت نيابةً عن الحكومة الإيرانية، وادعت لائحة الاتهام أن الإيرانيين سرقوا أكثر من 31 تيرابايت من الوثائق والبيانات من أكثر من 140 جامعة و30 شركة وخمس وكالات حكومية فى الولايات المتحدة.