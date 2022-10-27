عطل مفاجئ يضرب موقع إنستغرام حول العالم

أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق الصور العالمي إنستغرام Instagram،عن وجود عطل مفاجئ أصاب المستخدمين حول العالم، مما تسبب في عدم قدرتهم على استخدام المنصة بشكل طبيعي.

ويظهر موقع "Downdetector"، المتخصص في رصد أعطال التطبيقات عبر الإنترنت، ارتفاعا مفاجئا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلا فنيا بتطبيق الصور "إنستجرام" المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية، بلغ عددها أكثر من 44042 شكاوي حتي كتابة هذا التقرير.