أمازون تدفع لعدد من الأشخاص لنشر تغريدات إيجابية عن طبيعة العمل بمصانعها

ظهرت مجموعة من الحسابات على موقع تويتر، لا تنشر سوى تغريدات إيجابية عن ظروف العمل فى مصانع ومستودعات أمازون، واكتشف موقع "تك كرانش" الأمريكى 15 حسابا يستخدم طريقة محددة للتغريد، ما أثار الشكوك حول مدى مصداقية مثل هذه الحسابات.
ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى، تضع جميع الحسابات شعار أمازون كخلفية، وتتمتع جميعها بنفس الـbio وتحمل لقب FC Ambassador، وتتفاعل الحسابات مع الأشخاص حول ظروف العمل فى مراكز إنجاز الطلبات فى أمازون.
وفى الوقت الذى تم الاعتقاد فيه أن هذه الحسابات قد تكون عبارة عن روبوتات آلية تغرد لصالح أمازون، قالت الشركة إن السفراء هم أشخاص حقيقيون يحصلون على أموال لنشر رسالة الشركة.
وقال أحد مندوبى أمازون لموقع بيزنس إنسايدر: "هم موظفون لديهم خبرة فى العمل فى مراكز تحقيقنا، والشىء الأكثر أهمية هو أنهم كانوا هنا لفترة كافية لتبادل الحقائق بصدق بناء على تجربة شخصية، فمن المهم أن نقوم بعمل جيد لتثقيف الناس حول البيئة الفعلية داخل مراكزنا".
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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