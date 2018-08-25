أمازون تدفع لعدد من الأشخاص لنشر تغريدات إيجابية عن طبيعة العمل بمصانعها



ظهرت مجموعة من الحسابات على موقع تويتر، لا تنشر سوى تغريدات إيجابية عن ظروف العمل فى مصانع ومستودعات أمازون، واكتشف موقع "تك كرانش" الأمريكى 15 حسابا يستخدم طريقة محددة للتغريد، ما أثار الشكوك حول مدى مصداقية مثل هذه الحسابات.



ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى، تضع جميع الحسابات شعار أمازون كخلفية، وتتمتع جميعها بنفس الـbio وتحمل لقب FC Ambassador، وتتفاعل الحسابات مع الأشخاص حول ظروف العمل فى مراكز إنجاز الطلبات فى أمازون.

وفى الوقت الذى تم الاعتقاد فيه أن هذه الحسابات قد تكون عبارة عن روبوتات آلية تغرد لصالح أمازون، قالت الشركة إن السفراء هم أشخاص حقيقيون يحصلون على أموال لنشر رسالة الشركة.

وقال أحد مندوبى أمازون لموقع بيزنس إنسايدر: "هم موظفون لديهم خبرة فى العمل فى مراكز تحقيقنا، والشىء الأكثر أهمية هو أنهم كانوا هنا لفترة كافية لتبادل الحقائق بصدق بناء على تجربة شخصية، فمن المهم أن نقوم بعمل جيد لتثقيف الناس حول البيئة الفعلية داخل مراكزنا".