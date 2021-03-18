غوغل تقرر استثمار 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" سوندار بيتشاي، الخميس، أن الشركة ستستثمر أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.

وقال بيتشاي في بيان: "نخطط لاستثمار أكثر من 7 مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة، وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في غوغل، في الولايات المتحدة هذا العام".