بوريل يعلن تكريس مركز للأقمار الصناعية بناء على طلب أوكرانيا

قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أوكرانيا طلبت دعما للمعلومات حول الوضعية الجغرافية ونحن كرسنا مركزا للأقمار الصناعية في مدريد لتلبية هذا الطلب".