بوريل يعلن تكريس مركز للأقمار الصناعية بناء على طلب أوكرانيا
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بوريل يعلن تكريس مركز للأقمار الصناعية بناء على طلب أوكرانيا

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العرب اليوم - بوريل يعلن تكريس مركز للأقمار الصناعية بناء على طلب أوكرانيا

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واشنطن - العرب اليوم

قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أوكرانيا طلبت دعما للمعلومات حول الوضعية الجغرافية ونحن كرسنا مركزا للأقمار الصناعية في مدريد لتلبية هذا الطلب".

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بوريل يعلن تكريس مركز للأقمار الصناعية بناء على طلب أوكرانيا بوريل يعلن تكريس مركز للأقمار الصناعية بناء على طلب أوكرانيا



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