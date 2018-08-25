فيس بوك يصلح مشكلة تسببت فى حذف منشورات المستخدمين



بعد يوم واحد من شكوى بعض المستخدمين من أن مشاركاتهم على شبكة فيس بوك تم وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب بها "سبام"، أعلنت فيس بوك اليوم أنها قامت بإصلاح الخطأ الذى تسبب فى هذه المشكلة.

وقالت شبكة فيس بوك فى تغريدة لها: "لقد أصلحنا خطأ تسبب فى وضع علامة على بعض المنشورات بشكل غير صحيح على أنها رسائل غير مرغوب بها "سبام"، ولقد استعدنا المشاركات التى تأثرت ونأسف لحدوث ذلك"، وكان من ضمن المتأثرين أيضا بهذا الخطأ الصحفية والكاتبة "سالينا زيتو"، حيث تأثر منشور لها يضم مقال فى صحيفة نيويورك بوست بعنوان "لماذا لا يهتم أنصار ترامب بكوهين ومانافورت"، تم وضع علامة عليه باعتباره من المنشورات غير المرغوب بها، مما تسبب فى إزالته من فيس بوك.

وكتبت الصحفية فى صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة حول وضع فيس بوك رقابة على مقالتها، إلا أن فيس بوك أجاب عليها فى تويتر، حيث جاء فى الرد: "مرحبًا يا Salena، تسبب خطأ فى نشر بعض المشاركات على أنها غير مرغوب فيها وإزالتها، لقد أصلحنا هذه المشكلة واستعدنا المشاركات، ونحن آسفون حقًا حدث ذلك".

وقالت زيتو "فيما يتعلق بإزالة منشورى على صفحتى بفيس بوك (بالإضافة إلى العديد من الآخرين) وتمييزها كرسائل غير مرغوب فيها أو عدم التزامها بمعايير المجتمع، استجاب فيس بوك بعد 14 ساعة تقريبًا من استفسارى عن السبب".

وفى الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى زعمت أن مشاركات فيس بوك بدت وكأنها تحذف نفسها حتى بعد نشرها، وذكرت صحيفة "ذى اندبندنت" يوم الجمعة أن "العديد من الأشخاص أبلغوا أنهم شاركوا تحديثًا فى صفحتهم، ليكتشفوا أنه قد اختفى بعد نشره".