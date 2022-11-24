قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير
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قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير

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العرب اليوم - قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير

قراصنة
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة لـ"جهاز أمني كبير وحساس"، وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس.

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قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير



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