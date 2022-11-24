قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير

أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة لـ"جهاز أمني كبير وحساس"، وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس.