تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة لعطل مفاجئ في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وبعض دول العالم.

وفوجئ مستخدمو الشبكة الأكبر في العالم بخروج تلقائي من حساباتهم الشخصية ومطالبات بتسجيل دخولهم مرة أخرى.

وحتى الآن لم تصدر إدارة "فيسبوك" أي بيانات توضيحية عن سبب العطل الذي وقع وتعرض له ملايين المستخدمين الذين سجلوا الدخول إلى حسابتهم مرة أخرى وتسائلوا عن سبب ذلك.

ويبدو أن شركة "فيسبوك" تعمل على تأمين حساب المستخدمين عن طريق تسجيل الخروج تلقائي كل فترة، حتى تضمن الشركة أن الحساب مُفعل أو غير مسروق.

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