تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة لعطل مفاجئ في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وبعض دول العالم.
وفوجئ مستخدمو الشبكة الأكبر في العالم بخروج تلقائي من حساباتهم الشخصية ومطالبات بتسجيل دخولهم مرة أخرى.
وحتى الآن لم تصدر إدارة "فيسبوك" أي بيانات توضيحية عن سبب العطل الذي وقع وتعرض له ملايين المستخدمين الذين سجلوا الدخول إلى حسابتهم مرة أخرى وتسائلوا عن سبب ذلك.
ويبدو أن شركة "فيسبوك" تعمل على تأمين حساب المستخدمين عن طريق تسجيل الخروج تلقائي كل فترة، حتى تضمن الشركة أن الحساب مُفعل أو غير مسروق.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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