صاروخ سياحي روسي.. وقوده من الكحول

أعلنت شركة "كوسمو كورس" الروسية أن الصاروخ المخصص لإطلاق المركبات، التي ستجوب الفضاء حاملة عددا من السائحين، سيتم تزويده بوقود الكحول الإيثيلي.

وقال مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، لوكالة "تاس" الروسية إن الصاروخ سيستخدم المكونات النظيفة بيئيا للوقود، ومن بينها الأكسجين السائل والنيتروجين السائل والغازي والكحول الإيثيلي.

وتخطط الشركة الروسية لإطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء في عام 2025، وتقوم الآن بتصميم مجمع إطلاق خاص بها للرحلات التجارية دون المدارية.