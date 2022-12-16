قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الجمعة، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل في البلاد، بسبب إساءة استخدامها.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان لها، إنها وفرق الجرائم الإلكترونية، تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.وأضافت الوحدة أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشارت إلى أن منصة "تيك توك"، لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.

وتابعت "كما لم تتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، ولذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".