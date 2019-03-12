يعكف موقع "يوتيوب" على إطلاق ميزة جديدة تنبه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبارا زائفة، حسبما كشفت مواقع مهتمة بالتكنولوجيا.

لكن منصة الفيديو الأشهر على مستوى العالم، لن تحذف المقاطع التي تعرض معلومات مغلوطة.

وذكر متحدث باسم "يوتيوب"، أن المستخدمين سيستفيدون من هذه الميزة حين يبحثون عن معلومات معرضة بشكل كبير للدعاية أو الشائعات، كما حصل مؤخرا في أزمة الهند وباكستان.

وإذا بحث المستخدم عن معلومة وأراد أن يشاهد مقطع فيديو يضم معلومة خاطئة، سيرى إلى جانب نتائج البحث المعروضة عبارة "تنبيه.. خدعة" أو "مزيف"، بحسب موقع "بازفيد".