الإمارات تفقد قمرًا صناعيًا بعد دقيقتين من إطلاقه

أعلنت شركة “أرينا سبيس” الفرنسية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الأوربي “فيغا”، الذي يحمل القمر الصناعي الإماراتي “عين الصقر1” انحرف عن مساره بعد دقيقتين من عملية الإطلاق، ما أدى إلى فقدان القمر.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن “التحليل المفصل لأسباب عدم النجاح، لا يزال جاريًا”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت الوكالة نفسها أن التنسيق، والإعداد جار لإطلاق القمر الصناعي “عين الصقر 2″، ما سيؤدي إلى مواصلة العمل بمنظومة “عين الصقر”، التي صممت للعمل بقمرين، أو قمر واحد.

وبحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق، بثتها “آريان سبايس”، بدا أن الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره، بعد مرور دقيقتين على إطلاقه، ثم “يتدهور”، بحسب المصطلح، الذي استخدمته الشركة لوصف عملية سقوط الصاروخ.

وتم تصميم القمر لتوفير تغطية عالمية لمدة 10 سنوات مقبلة للاستخدامين العسكري، والمدني، واستغرق تصنيعه أربع سنوات، وتم شحنه من مدينة تولوز الفرنسية إلى مدينة جويانا في أمريكا الجنوبية، في الأول من شهر يونيو الماضي.

وكان الهدف من وضع القمر في المدار “تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة، وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى”، بحسب “آريان سبايس”.

