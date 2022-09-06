منصة tiktok تنفي حدوث اختراق أمني بعد أن ادعى المخترقون أن لديهم سجلات لأكثر من مليار مستخدم

أنكرت منصة TikTok حدوث خرق أمني بعد أن ادعت المنشورات على منتديات القرصنة أنها قد انتهكت شفرة مصدر التطبيق، بالإضافة إلى تفاصيل الحسابات الخاصة بالمليارات من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا.

ففي بيان نُشر على تويتر، قالت الشركة إنها “لم تعثر على دليل على لوجود اختراق”، بعد التحقيق في الادعاءات. وأخبرت الشركة أيضًا بلومبرج في المملكة المتحدة أن كود المصدر المزعوم الذي نشره المخترقون “لا علاقة له تمامًا بكود المصدر الخلفي لـ TikTok.”