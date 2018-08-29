فيس بوك يزيل منشورات تويتر من حسابات المستخدمين



شكى مستخدمو فيس بوك من قيام الشركة بإزالة تغريدات التى نشروها فى حساباتهم الشخصية على هيئة تحديثات، وتمت إزالة المنشورات بعد تغيير واجهة برمجة التطبيقات (API) والتى تمنع مستخدمى تويتر من الاستمرار فى نشر تغريداتهم على Facebook تلقائيًا، ووفقًا للأطراف المعنية، اختفت الآن مشاركات فيس بوك نفسها، وكذلك المحادثة حول تلك المشاركات التى تمت مباشرة على فيس بوك.



ونشر موقع TechCrunch الأمريكى أول مرة عن تلك المشكلة بعد شكوى تم إرسالها من قِبل قارئ لم يتمكن من العثور على أى معلومات حول المشكلة فى مركز مساعدة Facebook، وذكر التقرير أنه من المحتمل أن العديد من مستخدمى فيس بوك المتأثرين لم يدركوا أنه قد تمت إزالة مشاركاتهم القديمة.

يذكر أن تلك الخطوة تأتى ضمن محاولات فيس بوك لسد الثغرات فى منصته لمنع المزيد من إساءة استخدام البيانات.