فيس بوك يزيل منشورات تويتر من حسابات المستخدمين

شكى مستخدمو فيس بوك من قيام الشركة بإزالة تغريدات التى نشروها فى حساباتهم الشخصية على هيئة تحديثات، وتمت إزالة المنشورات بعد تغيير واجهة برمجة التطبيقات (API) والتى تمنع مستخدمى تويتر من الاستمرار فى نشر تغريداتهم على Facebook تلقائيًا، ووفقًا للأطراف المعنية، اختفت الآن مشاركات فيس بوك نفسها، وكذلك المحادثة حول تلك المشاركات التى تمت مباشرة على فيس بوك.
ونشر موقع TechCrunch الأمريكى أول مرة عن تلك المشكلة بعد شكوى تم إرسالها من قِبل قارئ لم يتمكن من العثور على أى معلومات حول المشكلة فى مركز مساعدة Facebook، وذكر التقرير أنه من المحتمل أن العديد من مستخدمى فيس بوك المتأثرين لم يدركوا أنه قد تمت إزالة مشاركاتهم القديمة.
يذكر أن تلك الخطوة تأتى ضمن محاولات فيس بوك لسد الثغرات فى منصته لمنع المزيد من إساءة استخدام البيانات.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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