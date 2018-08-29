شركة اتصالات أمريكية تكشف زيادة طلبات الحكومة للتجسس على المستخدمين



كشفت شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile عن زيادة فى عدد طلبات الحكومة للحصول على بينات المستخدمين، وذلك بعدما نشرت الشركة تقرير الشفافية، والذى أظهر زيادة بنسبة 12٪ فى عدد طلبات البيانات الإجمالية التى استجابت لها مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فكشف التقرير أن الشركة ردت على 219,377 مذكرة استدعاء، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 % فى عام 2017، حيث صدرت هذه المطالب عن الوكالات الفيدرالية ولا تتطلب أى رقابة قضائية، كما استجابت الشركة لنحو 55,372 أمر قضائى بزيادة بنسبة 13٪، و27,203 تحذير بزيادة 19٪.

وأوضح التقرير أن عدد طلبات التنصت -التى تسمح للشرطة بالاستماع إلى المكالمات فى الوقت الفعلى -انخفض بمقدار النصف عن العام السابق، فيما قال متحدث باسمT-Mobile لـ TechCrunch إن الأرقام تعكس زيادة معتادة فى الطلبات القانونية على جميع الأصعدة، وأن الزيادات "تتوافق مع السنوات الماضية".

على الرغم من أن النتائج تكشف عن طلبات أكثر لبيانات العملاء، إلا أن تقرير الشفافية لم يحدد عدد العملاء الذين تأثروا، مع ملاحظة أن T-Mobile تمتلك 77 مليون مستخدم اعتبارًا ووفقا للأرقام التى أعلنت من خلالها عن أرباح الربع الثانى.