عطل فني يضرب تطبيق سناب شات

أصاب عطل فني منصة سناب شات Snapchat للتواصل الإجتماعي حول العالم، منذ دقائق، منع المستخدمين من إستخدام خدمات التطبيق تماماً.تلقى موقع Downdetector،الذي يراقب الأعطال والمشاكل التي يتعرض لها المواقع والتطبيقات الأكثر شعبية، شكاوى عدة من مستخدمي سناب شات، تفيد بوجود عطل مفاجئ في الخدمة.قالت شركة سناب، من خلال حساب الدعم الخاص بها على موقع تويتر، إنها على علم بوجود مشكلة تمنع العديد من مستخدمي التطبيق ، وأنها تعمل إصلاح المشكلة التي تتسبب في ذلك.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الماضي كان واحدا من أسوأ الأيام التي مرت في تاريخ فيسبوك كله، حيث انقطعت جميع خدماته لأكثر من 7 ساعات، وتوالت بعدها انقطاعات لجميع خدمات الشركة من تطبيقات فيسبوك و إنستجرام وماسنجر وواتسآب.وحتى هذه اللحظة وبعد أسبوع من انقطاع فيسبوك الأكبر منذ 13 عاما لازالت خدمات فيسبوك متأثرة ولا يزال عدد كبير من المستخدمين يشتكون من وجود أعطال في أماكن متفرقة في العالم.