تويتر توقف حسابات 12صحفياً وباحثًا مناهضا للتطرف عن طريق الخطأ

إذا كنت قلقًا من أن الناس قد يسيئون استخدام سياسة تويتر الجديدة التى تحظر مشاركة الصور غير التوافقية، فإن مخاوفك لها ما يبررها، وفقا لتقرير engadged التقنى.وقالت الشبكة الاجتماعية لصحيفة واشنطن بوست إنها أوقفت حسابات 12 صحفيا وباحثا مناهضا للتطرف عن طريق الخطأ بعد أن أرسل نشطاء اليمين المتطرف والمتطرفون البيض موجة "منسقة وخبيثة" من التقارير الزائفة في محاولة لإسكات المنتقدين، ولم يتضح عدد التقارير التي تم إرسالها بما يتجاوز "مبلغ كبير".

وقالت الشركة إنها عكست بالفعل الحظر وبدأت في مراجعة داخلية للتأكد من استخدام السياسة "على النحو المنشود"، وستأتي المزيد من البيانات حول حجم الاتهامات الباطلة فى وقت لاحق، ولا تزال بعض أهداف المتطرفين محظورة.وتمنع القاعدة المستخدمين من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة دون إذن الموضوع، كما أنه يمنع الأشخاص من التهديد بمشاركة هذا المحتوى أو حث الآخرين على تسريبه، وهناك استثناءات للمنشورات التي قد تقدم فيها وسائل الإعلام "قيمة للخطاب العام".

ومع ذلك، كان أحد الأهداف المحظورة على الأقل مجرد مشاركة الصور العامة لشخصيات معروفة، ولا تأتي إساءة الاستخدام هذه بمثابة صدمة كاملة، كان المنتقدون قلقين بالفعل من أن الإجراء صيغ بشكل غامض للغاية لمنع إساءة الاستخدام، وقد يخنق المحققون الهواة من غربلة البيانات المتاحة بسهولة، على سبيل المثال بينما قد لا يرغب Twitter فى إصلاح سياسته، فلن يكون من المفاجئ وجود توضيحات أو تعديلات للحد من الانتهاكات المحتملة فى المستقبل.