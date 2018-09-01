أبل تهيمن على سوق الساعات الذكية بحصة 41%

تواصل شركة أبل الهيمنة على سوق الساعات الذكية بحصة بلغت 41 فى المائة مع زيادة الشحنات العالمية بنسبة 37 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2018، ووفقاً لتقرير صادر عن Counterpoint يوم الجمعة، استحوذت شركة "فيتبيت" التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على المركز الثانى بحصة سوقية بلغت 21 فى المائة، بينما كانت "فوسيل" فى المركز الثالث بحصة تبلغ 4 فى المائة فى الربع الثانى من عام 2018.



ووفقًا لـتقرير "Global Smartwatch Tracker" لشركة Counterpoint ، يتطلع صانعى الساعات الذكية إلى إضافة ميزة تسمح بإجراء اتصالات دون الحاجة للهاتف، حيث إن 90٪ من الساعات الذكية التى يتم شحنها اليوم ليست قادرة على ذلك، وقال المحلل "ساتياجيت سينها"، إن آبل تحفز اتجاه التعامل مع الساعة ذكية كجهاز مستقل يمكن ارتداؤه مع اعتماد الاتصال الخلوى.

يذكر أن عمر البطارية هو مصدر قلق مستمر مع الساعات الذكية، ومع ذلك، تعمل Apple و Samsung و Huawei باستمرار على تحسين البرنامج والتصميم الكلى وإضافة مكونات مثل eSIM لتوفير مساحة أكبر للبطاريات.