أبل تهيمن على سوق الساعات الذكية بحصة 41%

تواصل شركة أبل الهيمنة على سوق الساعات الذكية بحصة بلغت 41 فى المائة مع زيادة الشحنات العالمية بنسبة 37 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2018، ووفقاً لتقرير صادر عن Counterpoint يوم الجمعة، استحوذت شركة "فيتبيت" التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على المركز الثانى بحصة سوقية بلغت 21 فى المائة، بينما كانت "فوسيل" فى المركز الثالث بحصة تبلغ 4 فى المائة فى الربع الثانى من عام 2018.
ووفقًا لـتقرير "Global Smartwatch Tracker" لشركة Counterpoint ، يتطلع صانعى الساعات الذكية إلى إضافة ميزة تسمح بإجراء اتصالات دون الحاجة للهاتف، حيث إن 90٪ من الساعات الذكية التى يتم شحنها اليوم ليست قادرة على ذلك، وقال المحلل "ساتياجيت سينها"، إن آبل تحفز اتجاه التعامل مع الساعة ذكية كجهاز مستقل يمكن ارتداؤه مع اعتماد الاتصال الخلوى.
يذكر أن عمر البطارية هو مصدر قلق مستمر مع الساعات الذكية، ومع ذلك، تعمل Apple و Samsung و Huawei باستمرار على تحسين البرنامج والتصميم الكلى وإضافة مكونات مثل eSIM لتوفير مساحة أكبر للبطاريات.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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