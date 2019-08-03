تعمل مجموعة من الباحثين على تسويق جهاز لكشف الكذب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويأملون بأن يصبح الأداة الرئيسية في حفظ أمن المطارات حول العالم.

وصمم الجهاز الجديد الذي يحمل اسم "أفاتار"، الشركة التقنية الناشئة "ديسيرن ساينس" العالمية، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الخميس.

وتقوم فكرة "أفاتار" على توجيه أسئلة للمسافر في المطارات والمعابر الحدودية، كما تفحص بدقة ردود فعل الإنسان مثل تعابير الوجه ونبرة الصوت وطريقة الكلام، ثم تقرر ما إذا كان كاذبا أم لا.

وصمم الجهاز لجعل عملية الفحص في الحدود أكثر فعالية، ويستهدف مواجهة الأشخاص ذوي النوايا الخطرة بشكل أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية السائدة حاليا في المطارات.

ويستخدم "أفاتار" عدة ألون منها الأخضر والأحمر في تصنيف المسافرين، حيث يمر الشخص الذي يحظى باللون الأخضر وفق تقييم الجهاز، دون تحقيق إضافي، لكن الذين يحصلون على اللون الأحمر، يستجوبون لاحقا من قبل حراس الأمن.

ويجري حاليا إجراء التعديلات النهائية على صياغة الأسئلة وتوقع الإجابات الخاصة بها، ويقول القائمون على الجهاز إن معدل دقته يتراوح بين 80- 85 في المئة