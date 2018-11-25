السيسى يعلن إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات

أعلن الرئيس السيسى اليوم عن إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية, لتتولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها, بالتعاون مع جهات الدولة المعنية بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 ألاف شاب مصري وأفريقي علي تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية, باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.

واضاف خلال افتتاح فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ان قطاع الاتصالات اصبح يمثل عنصرا رئيسيا في دعم خطة التنمية بالدولة ،وان مصر حققت إنجازات كبيرا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع اننا حرصنا على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإقامة المدن الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى، وهو ما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى عبر توطين التكنولوجيا فى محافظات مصر المختلفة.