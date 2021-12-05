وكالة ناسا تمنح blue origin مبلغ 130 مليون دولار لبناء محطتها الفضائية

فازت شركة Blue Origin لجيف بيزوس بواحد من ثلاث عقود منحتها وكالة ناسا لبناء محطات فضائية مملوكة ملكية خاصة وتشغيلها في مدار أرضي منخفض، كما تم تضمين شركتي Northrop Grumman وNanoracks، حيث حصلت الشركات على 415.6 مليون دولار أمريكي في إطار مشروع NASA Commercial LEO Destinations (CLD). ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فازت Nanoracks بأكبر جائزة فردية بقيمة 160 مليون دولار، بينما حصلتBlue Origin و Northrop Grumman على 130 مليون دولار و125.6 مليون دولار.

ستستخدم Blue Origin الأموال لتطوير محطتها الفضائية Orbital Reef، التي تم الكشف عنها منذ حوالي خمسة أسابيع، بالشراكة مع Sierra Space و Boeing، وتهدف إلى إطلاق المركبة الفضائية في النصف الثاني من هذا العقد. تأتي منحة الشركة المملوكة لبيزوس بعد معركة قانونية مع وكالة ناسا، خاذتها الشركة أن اختارت وكالة الفضاء الأمريكية SpaceX لتكون الفائز الوحيد في عقد مركبة الهبوط على سطح القمر لبرنامج Artemis.

وبينما تعمل Blue Origin على Orbital Reef، ستستخدم Nanoracks أموالها لبناء Starlab في عام 2027 بمساعدة Lockheed Martin Corp و Voyager Space. ستضم Starlab موطنًا كبيرًا قابلًا للنفخ، وعقدة لرسو المركبات المعدنية، وذراعًا آليًا للبضائع والحمولات ومختبرًا للأبحاث. ولم تكشف شركة Northrop Grumman بعد عن اسم مركبتها، لكنها تشير إلى أنها ستمكن من المهام التجارية المستدامة.

وتسمح العقود لهذه الشركات بتطوير محطة فضائية مبتكرة ومستدامة لتحل محل محطة الفضاء الدولية الشهيرة (ISS) التي من المقرر أن يتم تقاعدها بحلول نهاية العقد.